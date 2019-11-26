Бизнесмен: спад на строительном рынке - это даже хорошо!

Сегодня Департамент статистики сообщил, что объемы строительства, которые в течение трех с половиной лет шли только в гору, в третьем квартале сократились, и этот спад составил один процент в годовом исчислении.

Ранд первым делом заявил, что падение всего на один процент - очень хороший результат. «Я думал, что упадет больше», - отметил он. «Однако нельзя сказать, что работы мало. Скорее, это просто страх, что скоро произойдет обвал», - сказал глава строительной фирмы.

Так большой праздник закончен? «А его никогда и не было», - ответил Ранд, обсновав это тем, что когда рынок процветает, это не радует, а сопряжено со своими проблемами. «В строительстве по-прежнему лучше всего иметь стабильность. Может быть, сейчас возник такой момент», - выразил он надежду.

Ранд выделил две проблемы в строительстве. Во-первых, рабочая сила: нет ни каменщиков, ни руководителей проектов. «Второе - нездоровая конкуренция: объекты принимают по нереально низким ценам, что обычно означает определенные уловки или приемы», - намекнул он на "черную" заработную плату.

Также вызывает беспокойство то, что правительство запуталось в государственном бюджете. «Инвестиции урезаются, что означает снижение объемов строительства. Тем не менее, частный сектор еще поддерживает некоторые из более крупных объектов. Но надолго ли, неизвестно», - признал Ранд.