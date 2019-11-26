Женщина пролежала на земле 20 минут до приезда скорой

Скорая помощь, у которой во вторник было много вызовов из-за несчастных случаев, произошедших вследствие гололеда, прибыла на место происшествия через 20 минут. До этого пострадавшей пытались помочь очевидцы происшествия. Неизвестно, потеряла ли она сознание, однако подняться самостоятельно не смогла.