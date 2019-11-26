Женщина пролежала на земле 20 минут до приезда скорой

В 10:20 затормозившая перед железнодорожным переездом Кантрекюла в Вильянди велосипедистка потеряла контроль над велосипедом на обледенелом и скользком тротуаре. Она упала и пролежала на тротуаре около 20 минут, передает Sakala.
Скорая помощь, у которой во вторник было много вызовов из-за несчастных случаев, произошедших вследствие гололеда, прибыла на место происшествия через 20 минут. До этого пострадавшей пытались помочь очевидцы происшествия. Неизвестно, потеряла ли она сознание, однако подняться самостоятельно не смогла.
Скорая помощь доставила ее в больницу.
Во вторник утром на дорогах и улицах Южной Эстонии образовался черный лед, ставший причиной множества аварий и падений.