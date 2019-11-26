«Читательский четверг»: Елена Скульская поделится забавными историями из жизни писателей

Елена Скульская известна как писатель и знаток театра. Но есть в ее творческой натуре одна ипостась, о которой хорошо знают только те, кому доводилось общаться с ней лично. Елена Скульская – мастер устного жанра, умеющий очень искусно рассказать интересную историю или анекдот, которыми так полна наша жизнь. Именно в таковом качестве она выступит в очередном «Читательском четверге».

«Воспоминания интересны лишь тогда, когда нам рассказывают какие-то конкретные истории, случаи, анекдоты, содержащие сюжет, поддающиеся пересказу. Это довольно трудный жанр, в котором рассказчик не имеет права выходить на передний план, но обязан оставаться в тени, при этом он непременно должен быть живым участником событий, наблюдателем и комментатором», - объясняет Елена Скульская.

На мероприятии в библиотеке публике будет предложена едва ли не антология устных рассказов: переписка с Сергеем Довлатовым, встречи с Юрием Норштейном, выступления с Сергеем Юрским, анекдоты Евгения Рейна, застолья с Беллой Ахмадулиной, поездка с Андреем Вознесенским и т. д.

Елена Скульская – поэт, прозаик, эссеист, переводчик, лауреат Международной «Русской премии», финалист «Русского Букера», лауреат премии журнала «Звезда», трижды лауреат премии Эстонского капитала культуры, автор около тридцати книг, выходивших в Эстонии и России. С участниками своей театральной студии «Поэтическое содружество» ведет на радио передачу «Литературный диксиленд».

Организованный Таллиннской центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий «Читательский четверг» проходит ежемесячно с февраля 2012 года. Нынешняя встреча – 68-я по счету. Следующий «Читательский четверг» состоится 19 декабря. В этот день социолог и публицист Николай Мейнерт представит литературные произведения о рок-музыке.