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Полиции сообщили, что на борту судна в порту Пярну заложена бомба

Maakri tänav, Tallinn. 25.10.2018. Pommikahtlus Maakri tänaval Luminori maja ees. EOD, demineerimine, pommigrupp, pommikoer, demineerija.

ФОТО: Madis Sinivee

Вчера утром около 9 утра с иностранного адреса э-почты было отправлено письмо Центру морской охраны, в котором сообщалось, что на борту торгового судна под флагом Нидерландов, которое стоит в Пярнуском порту, установлено взрывное устройство, пишет Postimees.

Полицейский Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что на сообщение отреагировали как полицейские, так и саперы.

«Мы эвакуировали экипаж корабля, саперы все проверили. Также мы просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили, что посторонние лица не поднимались на борт судна, пока оно стояло в порту», – сказал Петерс. Команде корабля разрешили вернуться обратно на борт. Сейчас полиция устанавливает личность отправителя письма. Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день судно уже покинуло порт Пярну.

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