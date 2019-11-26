В полицию сообщили, что на борту судна в порту Пярну заложена бомба

Полицейский Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что на сообщение отреагировали как полицейские, так и саперы.

«Мы эвакуировали экипаж корабля, саперы все проверили. Также мы просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили, что посторонние лица не поднимались на борт судна, пока оно стояло в порту», – сказал Петерс. Команде корабля разрешили вернуться обратно на борт. Сейчас полиция устанавливает личность отправителя письма. Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день судно уже покинуло порт Пярну.