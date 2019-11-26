Подозревающийся в стрельбе в Хельсинки отрицает покушение на убийство: "Я хотел только напугать"

32-летний уроженец Косово обвиняется в трех покушениях на убийство, создании угрозы для безопасности дорожного движения, а также в преступлении, связанном с огнестрельным оружием и хранении опасных веществ.

Обвиняемый свою вину отрицает. Он заявил, что хотел только напугать. Прокурор напоминает, что подсудимый открыл огонь в публичном месте, где было много людей, и требует приговорить его к лишению свободы, но пока не определяет срок.

Перед стрельбой подозреваемый был избит одним из потерпевших

По словам обвинения один из трех потерпевших в Хельсинки избил подсудимого кастетом, после чего тот съездил домой за оружием, вернулся в центр Хельсинки, где обстрелял братьев и ударил одного из них ножом.

Подозреваемый утверждает, что встретился с братьями случайно.

Мотив преступления до сих пор неизвестен

По словам прокурора, мотив преступления до сих пор неизвестен.

"Известно, что подсудимый ранее три раза подвергался насилию и угрозам", - говорит прокурор Нина Кескинен.

Полиция ранее сообщила, что стрельба была связана с разногласиями между двумя семьями из Косово. По информации полиции, на семью подсудимого оказывали давление, чтобы они покинули Финляндию.

Подозреваемый и жертвы все приехали из косовского города Митровица. В суде один из пострадавших в стрельбе братьев рассказал, что семьи живут недалеко друг от друга, и там между ними не было никаких разногласий.

Братья признали часть обвинений в применении насилия в адрес подсудимого

Братья трижды избивали подсудимого до инцидента со стрельбой. Обвинения против братьев и против стрелявшего рассматриваются вместе.

Один из братьев признался в избиении подозреваемого, произошедшем в декабре 2018 года.

Отец братьев признался в избиении подозреваемого в ноябре 2018 года.