Будет ли в Ласнамяэ большой бассейн или спа-центр?

Отвечает вице-мэр Таллинна Андрей Новиков:

Распоряжением № 1514-k Таллиннской городской управы от 4 октября 2017 года «Создание детальной планировки участка на Варраку, 14 и близлежащей территории в районе Ласнамяэ» установлена детальная планировка, на основании которой выдано разрешение на строительство на участках недвижимости по адресам Варраку, 14а и Варраку, 14б. Согласно детальной планировке, на участке Варраку, 14 а можно построить до 5 надземных и 2 подземных общественные или коммерческие здания высотой до пяти наземных этажей и с двумя подземными этажами, разместив внутри бассейн и спа. Детальная планировка недвижимости по адресу Варраку, 14б предусматривает зеленую зону и общественную парковку для крупных мероприятий.

В последние годы и город, и частные компании построили в Таллинне несколько бассейнов. Длина плавательных бассейнов в построенных зданиях составляет 25 метров, что позволяет заниматься спортом спортсменам-любителям. В то же время как в Таллинне, так и в целом в Эстонии наблюдается общая нехватка бассейнов в соответствии с нормами, необходимыми для организации соревнований по водным видам спорта. В рамках соглашения о сотрудничестве с городом Таллинном некоммерческое объединение Eesti Ujumisliit предложило построить спортивный бассейн в соответствии со стандартами и критериями FINA Olympic Standard Pools, по крайней мере, с двумя бассейнами, 50 и 25 метров длиной, подходящими для соревнований по плаванию.