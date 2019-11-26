Судно с грузом опасных урановых "хвостов" стоит на якоре у Кронштадта: это менее 200 км от Эстонии

Согласно данным онлайн-карты движения морских судов, многоцелевой сухогруз "Михаил Дудин" с 600 тоннами отходов обогащения урана в ночь на 26 ноября вошел в территориальные воды России.

Груз на судне, прошедшем мимо Эстонии, официально считается «опасным», пишет российское интернет-издание Фонтанка.

Ранее европейским экологическим активистам удалось зафиксировать погрузку "урановых хвостов" на борт "Михаила Дудина" в порту Амстердама. 21 ноября судно взяло 80 контейнеров с радиоактивными материалами общим весом 600 тонн. Контейнеры с обедненным гексафторидом урана были вывезены в голландский порт с немецкого предприятия по обогащение урана Urenco в Гронау.

По словам экологов, в Россию будет импортировано 12 000 тонн UF6. После обогащения только десять процентов возвращаются в Германию. Вот почему противники называют это «импортом радиоактивных отходов».