Вт, 26.11.2019
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Судно с грузом опасных урановых "хвостов" стоит на якоре у Кронштадта: это менее 200 км от Эстонии

Kaubalaev Mikhail Dudin.

ФОТО: MarineTraffic

Судно с радиоактивными отходами из Германии встало на якорную стоянку в Финском заливе у поселка Лебяжье Ленинградской области и ожидает захода в Большой порт Санкт-Петербурга.

Согласно данным онлайн-карты движения морских судов, многоцелевой сухогруз "Михаил Дудин" с 600 тоннами отходов обогащения урана в ночь на 26 ноября вошел в территориальные воды России. 

Груз на судне, прошедшем мимо Эстонии, официально считается «опасным», пишет российское интернет-издание Фонтанка.

Ранее европейским экологическим активистам удалось зафиксировать погрузку "урановых хвостов" на борт "Михаила Дудина" в порту Амстердама. 21 ноября судно взяло 80 контейнеров с радиоактивными материалами общим весом 600 тонн. Контейнеры с обедненным гексафторидом урана были вывезены в голландский порт с немецкого предприятия по обогащение урана Urenco в Гронау.

По словам экологов, в Россию будет импортировано 12 000 тонн UF6. После обогащения только десять процентов возвращаются в Германию. Вот почему противники называют это «импортом радиоактивных отходов».

На Россию приходится 40 процентов мировых запасов UF6. Более 100 000 тонн было импортировано по контрактам с европейскими производителями ядерного топлива, срок действия которых истек 10 лет назад.

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