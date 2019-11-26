Слухи: эстонский супер-стартап Bolt вскоре получит огромную сумму денег от инвесторов

Эстонская транспортная компания Bolt, выпустившая мобильное приложение для заказа такси, в самом скором времени получит от инвесторов 100 миллионов долларов, пишет Postimees со ссылкой на британское издание Sky News.
Несмотря на то, что всего четыре месяца назад Bolt привлек 65 миллионов долларов, компания совместно с действующим на Уолл-стрит банком Goldman Sachs уже работает над новым раундом инвестиций, утверждает Sky.
Основатель и директор компании Маркус Виллиг заявил в начале ноября, что следующий раунд инвестиций может быть завершен в течение шести месяцев.
Виллиг сказал изданию Sifted, что Bolt вел переговоры с японским технологическим гигантом Softbank, который может вложить деньги в компанию.
На сегодняшний день компания Bolt привлекла почти 250 миллионов долларов от инвесторов, в числе которых - немецкий автомобильный гигант Daimler и китайский каршеринговый агрегатор Didi.
Хотя в прошлом году Bolt объявил о чистых убытках в размере более 65 миллионов евро, стоимость транспортной компании составляет более 1 миллиарда евро. Такие стартапы в мире называют "единорогами".