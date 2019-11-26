Слухи: эстонский супер-стартап Bolt вскоре получит огромную сумму денег от инвесторов

Несмотря на то, что всего четыре месяца назад Bolt привлек 65 миллионов долларов, компания совместно с действующим на Уолл-стрит банком Goldman Sachs уже работает над новым раундом инвестиций, утверждает Sky.

Основатель и директор компании Маркус Виллиг заявил в начале ноября, что следующий раунд инвестиций может быть завершен в течение шести месяцев.

Виллиг сказал изданию Sifted, что Bolt вел переговоры с японским технологическим гигантом Softbank, который может вложить деньги в компанию.

На сегодняшний день компания Bolt привлекла почти 250 миллионов долларов от инвесторов, в числе которых - немецкий автомобильный гигант Daimler и китайский каршеринговый агрегатор Didi.