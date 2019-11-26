Swedbank: в этом году строительный сектор не способствует экономическому росту

За последние три года строительный сектор внес значительный вклад в экономический рост. В прошлом году четверть экономического роста пришлась на строительство. В первой половине этого года строительство больше не способствовало экономическому росту, и снижение объемов в третьем квартале говорит о том, что строительство в этом году не поддерживает рост, а скорее замедляет его.

Объемы работ эстонских строительных компаний за рубежом растут

Объем строительных работ, выполняемых эстонскими компаниями за рубежом, за первые девять месяцев этого года увеличился на 60% в годовом сравнении, но речь здесь идет об относительно небольших объемах. Доля зарубежных строительных работ в этом году выросла. Если в прошлом году она составляла в среднем 5%, то в этом году она достигла 8%. В Латвии и Литве рост строительства (включая строительство зданий) замедлился в этом году, тогда как в Швеции объемы строительства в этом году начали расти, а в Финляндии они в третьем квартале стали снижаться.

Дефицит рабочей силы больше не является основным препятствием для строительства

Нехватка рабочей силы, которая была основным препятствием на пути строительства в последние два года, по мнению строительных компаний несколько ослабла. Без участия иностранных рабочих ситуация на рынке труда, вероятно, была бы ещё более напряженной. С другой стороны, объемы строительства достигли своего пика, чувство уверенности строительных компаний ослабевает уже в течение двух лет, а основным сдерживающим фактором на пути строительства стал спрос. Это может быть связано с резким снижением чувства уверенности домохозяйств в последнем квартале прошлого года, участившимися сообщениями о возможном наступлении экономического кризиса и снижением количества сделок на столичном рынке квартир.

В ближайшее время ожидается умеренный рост объемов жилищного строительства

Количество разрешений на строительство нежилых помещений и на их эксплуатацию резко сократилось в третьем квартале, и в ближайшем будущем быстрого роста в этом сегменте не ожидается.

Количество разрешений на эксплуатацию жилых помещений в первые девять месяцев этого года примерно на четверть выше, чем в прошлом году. В третьем квартале площадь получивших разрешение на использование жилых помещений превысила пиковый показатель предыдущего бума. Количество новых разрешений на строительство жилой недвижимости в третьем квартале, было примерно наполовину больше, чем за тот же период прошлого года. С одной стороны, это увеличение связано с более низкой сравнительной базой предыдущего года. С другой стороны больше разрешений на строительство в последний раз было выдано только в 2007 году. Поэтому в ближайшее время можно ожидать умеренного роста объёмов жилищного строительства.