Галерея: грузовик вылетел с дороги и упал на бок

В 14:40 на шоссе Пярну-Раквере в Ярваском уезде в Яэндья произошла авария. Ехавший в сторону Пярну грузовик вылетел с дороги после поворота направо и упал на бок. Очевидно, для водителя стало сюрпризом, что на шоссе скользко, передает Järva Teataja.
Груз машины частично вывалился из прицепа на дорогу и в поле.
По словам водителя родом из Литвы, он ехал со скоростью 85 км/ч, и до этого гололеда не чувствовал.
К счастью, водитель был пристегнут ремнем безопасности, и наиболее серьезно кабина была повреждена со стороны пассажирского сиденья. Водителя немного ударился, но ничего страшного с ним не случилось.
Примерно через 40 минут после аварии по месту происшествия проехал разбрасыватель соли.