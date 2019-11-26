Галерея и видео: грузовик вылетел с дороги и упал на бок

Груз машины частично вывалился из прицепа на дорогу и в поле.

По словам водителя родом из Литвы, он ехал со скоростью 85 км/ч, и до этого гололеда не чувствовал.

К счастью, водитель был пристегнут ремнем безопасности, а наиболее серьезно кабина была повреждена со стороны пассажирского сиденья. Водитель немного ударился, но ничего страшного с ним не случилось.