Белый дом и Капитолий заблокированы: неопознанный лайнер нарушил воздушное пространство над Вашингтоном

"Сообщается о нарушении воздушного пространства в Вашингтоне, Округ Колумбия, и боевые самолеты принимают срочные меры", - передает телеканал NBC News.

Территории Белого дома и Капитолия были немедленно перекрыты. Проведена частичная эвакуация персонала и посетителей, пишет Newsru.com.

Утром во вторник, 26 ноября, около 8:50 утра (16:50 мск) неопознанный самолет вошел в воздушное пространство над Вашингтоном, округ Колумбия, не отвечая на вызовы диспетчеров и не подавая никаких сигналов.

С авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд незамедлительно были подняты истребители, которые пошли на перехват неопознанному лайнеру.

Секретная служба объявила территорию Белого дома закрытой. Аналогичные меры были предприняты и в Капитолии.

Чрезвычайная ситуация была отменена в 09:17 по местному времени (17:17 мск).

Статус "несанкционированного" воздушного судна по-прежнему неясен, однако этот объект уже "не считается враждебным", сообщается в Twitter Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Созвано экстренное совещание командования. Истребители все еще находятся в воздухе.