Из Maxima в Ласнамяэ эвакуировали всех посетителей

Сегодня после полудня в магазине Maxima, находящемся в Ласнамяэ, Таллинн, сработала пожарная сигнализация, из-за чего были эвакуированы все посетители, а магазин временно закрыли, передает Postimees.
Сегодня в 15:55 в магазине Maxima XXX на Линнамяэ-теэ из-за неисправности пекарной печи стало сильно дымить, и включилась пожарная сигнализация, после чего прибыла спасательная бригада. Всех посетителей быстро эвакуировали.
В ходе инцидента никто не пострадал. Представители Maxima продолжают выяснять причины возгорания в сотрудничестве со Спасательным департаментом и предприятием, обслуживающим пекарные печи.
Магазин будет открыт для посетителей как только выяснится, что клиенты и сотрудники могут безопасно чувствовать себя там.