Вт, 26.11.2019
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  • Из Maxima в Ласнамяэ эвакуировали всех посетителей

Из Maxima в Ласнамяэ эвакуировали всех посетителей

Спасательная машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

Сегодня после полудня в магазине Maxima, находящемся в Ласнамяэ, Таллинн, сработала пожарная сигнализация, из-за чего были эвакуированы все посетители, а магазин временно закрыли, передает Postimees.

Сегодня в 15:55 в магазине Maxima XXX на Линнамяэ-теэ из-за неисправности пекарной печи стало сильно дымить, и включилась пожарная сигнализация, после чего прибыла спасательная бригада. Всех посетителей быстро эвакуировали.

В ходе инцидента никто не пострадал. Представители Maxima продолжают выяснять причины возгорания в сотрудничестве со Спасательным департаментом и предприятием, обслуживающим пекарные печи.

Магазин будет открыт для посетителей как только выяснится, что клиенты и сотрудники могут безопасно чувствовать себя там.

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