Из Maxima в Ласнамяэ эвакуировали всех посетителей

Сегодня в 15:55 в магазине Maxima XXX на Линнамяэ-теэ из-за неисправности пекарной печи стало сильно дымить, и включилась пожарная сигнализация, после чего прибыла спасательная бригада. Всех посетителей быстро эвакуировали.

В ходе инцидента никто не пострадал. Представители Maxima продолжают выяснять причины возгорания в сотрудничестве со Спасательным департаментом и предприятием, обслуживающим пекарные печи.