Жители Маарду старше 71 года будут получать пособие ко дню рождения

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, одним из основных приоритетов города является поддержка пожилых людей. «Я согласен с утверждением, что об уровне развития общества судят по его отношению к детям и пожилым людям. Здесь, в Маарду, мы всесторонне помогаем пожилым, создаем для них возможности проведения досуга, саморазвития и творчества, чтобы они были счастливы и максимально вовлечены в жизнь общества. Расширение круга получателей пособия ко дню рождения – это правильный шаг в сторону еще большего улучшения качества жизни наших сениоров», - сказал глава города.

Кроме того, в новой редакции постановления округлены суммы пособия по рождению ребенка и пособия для вступающих в жизнь. Теперь при рождении первого ребенка его родитель получит 400 евро, за второго – 500 евро, за третьего и четвертого – 1160 евро, за пятого и более – 1540 евро. Сумма пособия для вступающих в жизнь составит 400 евро.

В целом в постановлении были изменены некоторые формулировки и добавлены понятия. Так, в 1 часть постановления добавлено понятие «малозащищенные». Согласно документу, при назначении зависящего от размера дохода социального пособия, малозащищенным лицом или семьей считают тех, чей ежемесячный доход на одного члена семьи составляет менее 3,5 ставок государственного прожиточного минимума взрослого человека.

Также новая редакция уточняет, что отныне для получения пособия на лекарства и покупку или аренду вспомогательных средств для людей с особыми потребностями можно подавать ходатайство 4 раза в год.

Значительно изменится и порядок получения пособия на отдых в детском летнем лагере - подавать ходатайство теперь смогут все малозащищенные семьи. До сих пор поездка в лагерь компенсировалась только тем детям, в отношении которых было сделано соответствующее распоряжение горуправы. В дальнейшем такая возможность будет у всех семей, попадающих под определение малозащищенных.

Появится и новый вид пособия- пособие на детское питание для многодетных семей. Раньше оно назначалось, исходя из дохода семьи, но законодатель решил обеспечить помощью все многодетные семьи (3 и более детей). В новой редакции постановления это теперь прописано более ясно.

В постановлении изменился круг получателей разового пособия, связанного с трудным финансовым положением, теперь его получат и малозащищенные горожане.