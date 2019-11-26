SEB признает десятки миллиардов подозрительных сделок в Эстонии

Из-за интереса шведских журналистов материнский банк SEB Sweden сегодня вечером разослал объявление о признании десятков миллиардов подозрительных операций в эстонском филиале банка, передает Postimees.
«Мы хотим быть прозрачными, поэтому мы предоставляем данные по Балтийскому региону с 2005 по 2018 год», - сообщил сегодня вечером банк в пресс-релизе.
Составленные в SEB графики показывают, что в период с 2005 по 2018 год через эстонское отделение поступило 25,8 миллиарда евро подозрительных денег. По данным Postimees, эта сумма значительно выше, чем полагали шведские журналисты.
«Мы провели тщательный анализ в балтийском филиале. Ранее мы не видели системной угрозы отмывания денег в нашем банке. В то же время существует вероятность того, что услугами банка могут быть злоупотребить в любое момент», - сообщил SEB.
Две недели назад банк объявил, что шведские журналисты-расследователи из национального телеканала SVT задали банку вопрос о подозрительных операциях в балтийском филиале банка.
В связи с этим SEB выпустил многочисленные уведомления, касающиеся возможного подозрении в отмывании денег.
«С 2006 года, когда банк критиковали надзорные учреждения Эстонии и другие источники, мы предпринимали различные меры для снижения риска отмывания денег. В результате были прекращены многочисленные отношения с клиентами, и по мере необходимости связались с соответствующими следственными органами», - пояснила пресс-служба банка.
В связи с расследованием SVT банк взяла за сделки эстонского филиала за промежуток более чем в 10 лет, так как ранее общественности сообщали, что именно SEB Eesti по большей части связан с подозрительными клиентами.
Банк называет опубликованные сделки бизнесом с низкой прозрачностью с нерезидентами. Это означает переводы и клиентов, которые больше не будут соответствовать современным банковским правилам.
Банк подчеркнул, что 95 процентов клиентов, обративших на себя внимание подозрительными деловыми отношениями, были связаны с филиалом банка в Эстонии. По данным SEB, количество таких клиентов за последние годы резко сократилось.
Банк полагает, что в последние годы поток денежных средств клиентов с такими признаками риска был незначительным компонентом операций банка. SEB пообещал при необходимости принять соответствующие меры и сотрудничать со следственными органами.
Ранее руководство банка неоднократно утверждало, что SEB не имеет ничего общего с прогремевшими по Скандинавии схемами отмывания денег.