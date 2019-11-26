SEB признает десятки миллиардов подозрительных сделок в Эстонии

«Мы хотим быть прозрачными, поэтому мы предоставляем данные по Балтийскому региону с 2005 по 2018 год», - сообщил сегодня вечером банк в пресс-релизе.

Составленные в SEB графики показывают, что в период с 2005 по 2018 год через эстонское отделение поступило 25,8 миллиарда евро подозрительных денег. По данным Postimees, эта сумма значительно выше, чем полагали шведские журналисты.

Данные SEB показывают, что было совершено сделок на десятки миллиардов, которые на сегодняшний день не соответствуют правилам. ФОТО: SEB

«Мы провели тщательный анализ в балтийском филиале. Ранее мы не видели системной угрозы отмывания денег в нашем банке. В то же время существует вероятность того, что услугами банка могут быть злоупотребить в любое момент», - сообщил SEB.

Две недели назад банк объявил, что шведские журналисты-расследователи из национального телеканала SVT задали банку вопрос о подозрительных операциях в балтийском филиале банка.

В связи с этим SEB выпустил многочисленные уведомления, касающиеся возможного подозрении в отмывании денег.

«С 2006 года, когда банк критиковали надзорные учреждения Эстонии и другие источники, мы предпринимали различные меры для снижения риска отмывания денег. В результате были прекращены многочисленные отношения с клиентами, и по мере необходимости связались с соответствующими следственными органами», - пояснила пресс-служба банка.

В связи с расследованием SVT банк взяла за сделки эстонского филиала за промежуток более чем в 10 лет, так как ранее общественности сообщали, что именно SEB Eesti по большей части связан с подозрительными клиентами.

Банк называет опубликованные сделки бизнесом с низкой прозрачностью с нерезидентами. Это означает переводы и клиентов, которые больше не будут соответствовать современным банковским правилам.

Банк подчеркнул, что 95 процентов клиентов, обративших на себя внимание подозрительными деловыми отношениями, были связаны с филиалом банка в Эстонии. По данным SEB, количество таких клиентов за последние годы резко сократилось.

Банк полагает, что в последние годы поток денежных средств клиентов с такими признаками риска был незначительным компонентом операций банка. SEB пообещал при необходимости принять соответствующие меры и сотрудничать со следственными органами.

Ранее руководство банка неоднократно утверждало, что SEB не имеет ничего общего с прогремевшими по Скандинавии схемами отмывания денег.