Вт, 26.11.2019
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В Кейла депутаты решили закрыть русскую школу

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Горсобрание Кейла подавляющим большинством голосов проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

С первого сентября будущего года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность частичного обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.

Многие родители и попечительский совет русской школы выступили против слияния - на пикет собрались 50 человек. Главное требование касается учебы детей на родном языке.

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