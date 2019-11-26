В Кейла депутаты решили закрыть русскую школу

Горсобрание Кейла подавляющим большинством голосов проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
С первого сентября будущего года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность частичного обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.
Многие родители и попечительский совет русской школы выступили против слияния - на пикет собрались 50 человек. Главное требование касается учебы детей на родном языке.