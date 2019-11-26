Галерея: автомобиль сбил лося, животное погибло

Во вторник после пяти часов вечера в деревне Сультси, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой лось выскочил перед автомобилем, передает Sakala.
Ездивший на место происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по первоначальным данным, легковой автомобиль Chrysler ехал из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, когда на дорогу выбежал лось. Животное врезалось в ветровое стекло автомобиля и погибло.
«Водитель автомобиля не пожелал, чтобы скорая приезжала на место происшествия, однако потом все-таки обратился к медикам. Погибшее животное увезли местные охотники», - добавил Соо.