Галерея: автомобиль сбил лося, животное погибло

Ездивший на место происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по первоначальным данным, легковой автомобиль Chrysler ехал из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, когда на дорогу выбежал лось. Животное врезалось в ветровое стекло автомобиля и погибло.