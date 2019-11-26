Галерея: Владимир Зеленский на торжественном ужине в театре "Эстония"

Сегодня в театр "Эстония" прошел торжественный ужин, устроенный в честь визита президента Украины Владимира Зеленского, передает Postimees.
Также Зеленский встретился с премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом, а также с командующим Силами обороны Эстонии Мартином Херемом и ознакомился с мобильным госпиталем, который в полевых условиях можно развернуть за час.
Главу Украины сопровождает его супруга Елена Зеленская, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МИД Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.