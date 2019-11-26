Галерея: Владимир Зеленский на торжественном ужине в театре "Эстония"

Также Зеленский встретился с премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом, а также с командующим Силами обороны Эстонии Мартином Херемом и ознакомился с мобильным госпиталем, который в полевых условиях можно развернуть за час.