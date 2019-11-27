Источники: Турция отказывается поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши

Турция отказывается поддержать оборонительный план НАТО для стран Балтии и Польши, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии, пишет Postimees.
Как сообщает Reuters, об этом заявили четыре высокопоставленных источника в Альянсе.
Анкара приказала своему послу в НАТО не поддерживать план и придерживаться жесткой линии на встречах и в частных разговорах, требуя от союзников признать YPG террористами, заявили источники.
Послы НАТО ожидают официального одобрения всех 29 стран-членов для военного плана по защите Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.
Без одобрения со стороны Турции НАТО может стать труднее быстро усилить оборону в Прибалтике и Польше.
"Они (турки) берут в заложники восточноевропейцев, блокируя принятие этого военного плана до тех пор, пока они не получат уступок", - сказал один из дипломатических собеседников.
План для стран Балтии и Польши, составленный по их просьбе после аннексии Россией Крыма, не имеет прямого отношения к стратегии Турции в Сирии, но он ставит вопрос о безопасности на всех границах НАТО.
Турция выдвинула свои требования еще до наступления на севере Сирии, но этот вопрос всплыл из-за саммита лидеров стран НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря. На нем должны быть утверждены документы в сфере безопасности.
Послы НАТО до сих пор надеются на компромисс, поскольку Анкаре также требуется утверждение отдельного обновленного военного плана, в котором подробно описывается, как НАТО будет защищать Турцию в случае нападения, сказали два дипломатических источника.
"Все критикуют их (турок), но если они уступят, это станет ценой невмешательства в их стратегию в Сирии", - сказал один из дипломатических источников.