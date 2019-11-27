В ДТП с участием полицейского автомобиля пострадали двое

Во вторник на шоссе Таллинн - Нарва произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 16.20 на на 201-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Toyota Corolla, на котором была установлена летняя резина и которым управлял 66-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским патрульным автомобилем Mercedes-Benz Vito.
48-летнего водителя оперативной машины и пассажира, 48-летнего мужчину, доставили в отделение экстренной медицины Нарвской больницы.
Водитель Toyota Corolla не пострадал.