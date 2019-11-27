Ср, 27.11.2019
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  • В ДТП с участием полицейского автомобиля пострадали двое

В ДТП с участием полицейского автомобиля пострадали двое

Полицейская машина.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Во вторник на шоссе Таллинн - Нарва произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 16.20 на на 201-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Toyota Corolla, на котором была установлена летняя резина и которым управлял 66-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским патрульным автомобилем Mercedes-Benz Vito.

48-летнего водителя оперативной машины и пассажира, 48-летнего мужчину,  доставили в отделение экстренной медицины Нарвской больницы.  

Водитель Toyota Corolla не пострадал.

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