В ДТП с участием полицейского автомобиля пострадали двое

Инцидент имел место около 16.20 на на 201-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Toyota Corolla, на котором была установлена летняя резина и которым управлял 66-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским патрульным автомобилем Mercedes-Benz Vito.