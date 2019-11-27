Рейтинги партий: поддержка EKRE продолжает снижаться

Как показывают данные очередного опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка партии EKRE продолжает снижаться.
Согласно опросам, проведенным в период с 5 по 29 ноября, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 35% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 24,1% опрошенных. Поддержка центристов достигла самого высокого уровня после выборов.
Поддержка Консервативной народной партии снизилась до 13,8%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (10,2%). "Отечество" поддерживает 7,2% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 3,8 процента респондентов. Зеленых поддерживает 3,1 процента опрошенных.
Правящую коалицию поддерживает 45,1 процента, а оппозицию - 45,2% опрошенных.