Рейтинги партий: поддержка EKRE упала до самого низкого уровня с начала года

Согласно опросам, проведенным в период с 29 октября по 25 ноября, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 34,9% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 24,1% опрошенных. Это лучший результат после выборов.

Поддержка Консервативной народной партии снизилась до 14,5%. За две недели EKRE потеряла 2,25%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (9,5%). "Отечество" поддерживает 6,7% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 4,4 процентов респондентов.