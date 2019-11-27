Рекомендации WADA отстранить Россию от спорта на футбольную сборную и Евро-2020 распространяться не будут

«Чемпионат Европы не входит в категорию крупных международных соревнований. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — заявили в WADA. Отмечается, что Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и запланировано.

В ФИФА отметили, что вопрос о российском футболе может быть поднят в организации только после опубликования рекомендаций Мирового антидопингового агентства 9 декабря.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.