Ср, 27.11.2019
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  • Рекомендации WADA отстранить Россию от спорта на футбольную сборную и Евро-2020 распространяться не будут

Рекомендации WADA отстранить Россию от спорта на футбольную сборную и Евро-2020 распространяться не будут

Сборная России по футболу

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Чемпионат Европы не входит в категорию крупных международных соревнований. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — заявили в WADA. Отмечается, что Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и запланировано.

В ФИФА отметили, что вопрос о российском футболе может быть поднят в организации только после опубликования рекомендаций Мирового антидопингового агентства 9 декабря.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже квалифицировалась на турнир. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная встреча должны пройти в Санкт-Петербурге.

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