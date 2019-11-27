"Локомотив" в еврокубковую весну не попал, "Реал" упустил победу и первое место

«Локомотив» проиграл на своем поле «Байеру» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2). На 11-й минуте Рифат Жемалетдинов отправил мяч в собственные ворота, а окончательный счет установил на 54-й минуте Свен Бендер.

Московская команда, набрав в пяти турах всего три очка, потеряла шансы на продолжение борьбы в еврокубках в весенней стадии и в любом случае останется на последнем месте в группе. «Байер» с шестью очками гарантировал себе как минимум третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. «Локо» по результатам последнего тура может догнать «Байер» по очкам, однако уступит по результатам личных встреч (2:1, 0:2).

В группе D "Ювентус" обыграл 1:0 "Атлетико" благодаря голу Пауло Дибалы и выиграл свою подгруппу.

"Реал" упустил победу в матче с "Пари Сен-Жермен". Мадридцы вели 2:0 после голов Карима Бензема на 17-й и 79-й минутах, но на 81-й и 83-й минутах Килиан Мбаппе и Пабло Сарабия счет сравняли. "ПСЖ" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места. "Реал" попадет при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов в корзину несеянных команд.

Жозе Моуринью одержал первую победу в еврокубках с "Тоттенхэмом". "Шпоры" проигрывали "Олимпиакосу" к 20-й минуте 0:2, но еще до свистка на перерыв Деле Алли сократил разрыв до минимума. Во втором тайме дубль Харри Кейна и гол Сержа Орье принесли победу 4:2 лондонскому клубу.

14 минут понадобилось Роберту Левандовски для самого быстрого покера в истории ЛЧ. "Бавария" в гостях разгромила 6:0 "Црвену Звезду", а голы Левандовского, уместившиеся в промежуток с 53-й по 67-ю минуту позволили поляку выйти в лидеры спора бомбардиров Лиги чемпионов и установить клубный рекорд "Баварии".

В группе А "Галатасарай" и "Брюгге" завершили спор о третьем месте и выходе в плей-офф Лиги Европы там же, где и начинали, сыграв вничью 1:1. "Галатасарай" вел до самых последних минут 1:0, но позволили бельгийцам счет сравнять. Теперь обладатель третьего места в группе А определится в последнем туре - "Галатасараю" необходимо побеждать и надеяться, чтобы "Брюгге" в своем матче не одержал победы.