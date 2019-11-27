Ср, 27.11.2019
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Осторожно! Дороги могут быть скользкими, ожидается ледяной дождь

Must jää.

ФОТО: Ants Liigus

Департамент шоссейных дорог призвал водителей быть чрезвычайно осторожными, поскольку в среду утром дороги в Эстонии могут быть скользкими.

В среду утром основные и крупные шоссе были преимущественно мокрыми и влажными и покрытыми солью. Многие дороги могут быть очень скользкими.

По сообщению синоптиков, в среду будет облачно. Новая зона осадков будет двигаться с островов на сушу. В западной Эстонии пройдет дождь и мокрый снег, в восточной Эстонии снег и мокрый снег, местами также и ледяной дождь. Осадков будет больше в северной Эстонии. Во многих местах туман и гололед. Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами 12, на островах до 14 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах и западном побережье +2…+5°С.

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