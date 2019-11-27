Уволенный Леметти планирует подать в суд на правительство

Уволенный с поста канцлера Министерства сельского хозяйства Иллар Леметти с большой долей вероятности оспорит соответствующее решение правительства в суде, пишет Rus.ERR.
Об этом высокопоставленный госчиновник заявил в интервью ERR.
На вопрос, обратится ли он в суд в связи с решением правительства о своем увольнении, Леметти ответил, что, скорее всего, так и будет, но при этом он учитывает, что в должности его уже не восстановят.
Иллар Леметти сказал, что надеется в скором времени найти себе новую работу. По его словам, он предпочел бы продолжить работу в сфере сельской жизни.