Ср, 27.11.2019
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Уволенный Леметти планирует подать в суд на правительство

Иллар Леметти.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Уволенный с поста канцлера Министерства сельского хозяйства Иллар Леметти с большой долей вероятности оспорит соответствующее решение правительства в суде, пишет Rus.ERR.

Об этом высокопоставленный госчиновник заявил в интервью ERR. 

На вопрос, обратится ли он в суд в связи с решением правительства о своем увольнении, Леметти ответил, что, скорее всего, так и будет, но при этом он учитывает, что в должности его уже не восстановят. 

Иллар Леметти сказал, что надеется в скором времени найти себе новую работу. По его словам, он предпочел бы продолжить работу в сфере сельской жизни.

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