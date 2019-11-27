График: на каких должностях платят больше всего

В июле средняя месячная брутто-зарплата составила 1435 евро, в августе – 1365 евро и в сентябре – 1389 евро. Зарплаты снизились преимущественно в связи с тем, что нерегулярные премии уменьшились на 38%. Однако в годовом сравнении нерегулярные премии на 9% увеличились.

Реальная зарплата, в случае которой учитывается влияние изменения индекса потребительских цен, повышалась в сравнении с III кварталом 2018 года медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата (5,8%).

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2360 евро), финансовой и страховой деятельности (2257 евро) и в энергетике (1858 евро). По сравнению с третьим кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в сфере прочих видов услуг, где до этого она была одной из самых низких (деятельность организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты). При этом средняя брутто-зарплата снизилась в горнодобывающей промышленности и сфере водоснабжения; канализационных систем; контроля над сбором и распределением отходов.

Самой высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1723 евро), а также на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (1650 евро). Годовой рост брутто-зарплаты был наиболее быстрым в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (10,3%), а самым медленным – на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии (7,5%) и из-за рубежа (7,6%).

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была в Харьюском уезде (1519 евро) и Тартуском уезде (1408 евро), а самой низкой – в Саареском (1081 евро), Валгаском (1066 евро) и Хийуском (1008 евро) уездах. Годовой рост месячной брутто-зарплаты был наиболее быстрым в Пыльваском (17,4%), Ляэнеском (16,2%), и Пярнуском (13,5%) уездах.

Средний размер расходов работодателя на рабочую силу составил за наемного работника 1870 евро в месяц, что на 7,9% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017 – III квартал 2019

Год Квартал Средняя месячная брутто-зарплата, в евро Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года, % 2017 I 1 153 5,7 II 1 242 6,8 III 1 201 7,4 IV 1 271 7,5 2018 I 1 242 7,7 II 1 321 6,4 III 1 291 7,5 IV 1 384 8,9 2019 I 1 341 7,9 II 1 419 7,4 III 1 397 8,2

Средняя месячная брутто-зарплата по видам деятельности, III квартал 2018 – 2019