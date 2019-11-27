Новая программа дорожного строительства: четырехполосные шоссе и асфальтирование грунтовок

Новая программа обслуживания дорог предусматривает строительство четырехполосных шоссе между четырьмя крупнейшими городами Эстонии в период 2024-2038 годов, а также ускоренный ремонт грунтовых дорог, пишет Rus.ERR.
В разработанной Министерством экономики и коммуникаций программе отмечается, что правительство включило в свою программу действий строительство четырехполосных шоссе от Таллинна до Нарвы, Тарту и Пярну, а также асфальтирование основных грунтовых дорог к 2030 году.
На подготовку к строительству шоссе (проектирование, оценка экологического воздействия, покупка земли и пр.) ежегодно предусмотрено 5 млн евро.
Расходы на строительство четырехполосных шоссе в период 2024-2030 годов будут ежегодно составлять 113-137 млн евро.
Программа минэкономики также предусматривает удвоение объемов ремонта и замены дорожного покрытия на грунтовках, на что планируется ежегодно выделять 14-17 млн евро в период 2021-2030 годов.