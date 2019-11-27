Новая программа дорожного строительства: четырехполосные шоссе и асфальтирование грунтовок

В разработанной Министерством экономики и коммуникаций программе отмечается, что правительство включило в свою программу действий строительство четырехполосных шоссе от Таллинна до Нарвы, Тарту и Пярну, а также асфальтирование основных грунтовых дорог к 2030 году.