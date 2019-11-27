Юрген Клопп и Фернандо Сантуш стали лучшими тренерами года

Победителем голосования стал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, набравший 369 баллов. Английский клуб под руководством 52-летнего специалиста в этом году стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии по итогам сезона-2018/19.

Второе место занял главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. «Ман Сити» стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии.

На третьем месте в рейтинге расположился Эрик Тен Хаг («Аякс»), команда выиграла чемпионат и Кубок Голландии, а также дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов.

Фернанду Сантуш признан лучшим тренером сборной в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

Главный тренер национальной команды Португалии стал победителем голосования среди журналистов и экспертов, набрав 112 очков.

Второе место в активе главного тренера сборной Бразилии Тите, третий – Роберто Мартинес (сборная Бельгии).