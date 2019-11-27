Эстонский стартап помогает избежать огромных штрафов

Адвокатское бюро Hedman Partners, специализирующееся на коммерческом и технологическом праве, в сотрудничестве с ИТ-экспертами выпустило на рынок инновационное программное обеспечение, которое помогает обеспечивать соблюдение требований защиты персональных данных и управлять нормативными действиями и документами.

«В современном мире успех предприятия обеспечивают не только блестящая идея или отличная команда, но и правильно организованные внутренние процессы. Соблюдение GDPR является одним из них», – объяснила Мерлин Сальвик, основатель регистра GDPR и ведущий партнер Hedman Partners.

Управление документацией и операциями, которых требует GDPR, вызывает головную боль у многих предпринимателей и специалистов по защите данных, увеличивает рабочую нагрузку и требует дополнительных затрат. К тому же цена ошибок может быть очень высокой. «Наша команда юристов и ИТ-специалистов стремится сделать соблюдение требований GDPR простым и логичным, а также помочь предпринимателям избежать ошибок, которые могут привести к судебным процессам и штрафам», – отметила Сальвик.

Регистр GDPR позволяет составлять отчеты по обработке персональных данных для Эстонской инспекции по защите данных. Отчеты также можно представлять и в другие органы ЕС по защите данных на всех языках Европейского союза. Программное обеспечение также включает образцы документации GDPR и регистр договоров по обработке данных.

Создатели регистра GDPR рекомендуют предпринимателям начать со сбора информации, чтобы понять, какую личную информацию собирает компания и как она обрабатывается. «Программное обеспечение регистра GDPR помогает управлять этими процессами. Мы создали более 50 заранее заполненных шаблонов для наиболее распространенных операций обработки личных данных, например, таких как прямой электронный маркетинг и управление клиентской базой. Предварительно заполненные шаблоны значительно упрощают и ускоряют отчетность, а также и обработку данных», – пояснила Сальвик.

Регистр GDPR отслеживает изменения в сфере защиты данных и постановления Европейского суда, и обновляет свою программу, чтобы обеспечить соответствие наилучшим практикам.