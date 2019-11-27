Собравшиеся послушать заседание горсобрания горожане внимательно наблюдали за тем, кто как голосует. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеская горуправа предоставит горсобранию возможность изыскать решение, каким образом дальше продвигаться с вопросом ахтмеского завода масел, пишет "Северное побережье".

Через день после того, как Кохтла-Ярвеское горсобрание на своем последнем заседании не поддержало как инициирование, так и неинициирование детальной планировки ахтмеского завода масел, председатель хозяйственной комиссии горсобрания Виктория Цвентарная вышла с предложением образовать рабочую группу, которая продолжила бы заниматься этой темой.

"В рабочую группу могли бы войти специалисты горуправы: заммэра по вопросам развития, советник по развитию, архитектор, юрист, представители горсобрания, которых выберут фракции, чтобы представлены были как коалиция, так и оппозиция. Кроме того, в нее следовало бы включить двух-трех представителей от инициативной группы жителей", - предложила она в отправленном мэру и председателю горсобрания письме.

Новой комиссии не будет

Мэр Людмила Янченко сказала, что обсудившие предложение Цвентарной комиссии горсобрания, в том числе хозяйственная, нашли, что образовывать какую-то очередную комиссию смысла нет.

"Что бы эта комиссия стала обсуждать? Все уже обсуждено. На нынешнем этапе нет также смысла привлекать представителей жителей, ведь юридически они не могут заниматься составлением какого-либо проекта. Создание комиссии стало бы просто тратой времени и вряд ли принесло бы какой-то результат", - заявила она.

Янченко объяснила, что производство по детальной планировке содержит три этапа: сначала планировку инициируют, потом девелопер должен заказать оценку влияния на окружающую среду, которая даст ответы на все вопросы. Отчет об оценке выставляется на открытое обсуждение, в ходе которого жители могут высказать свои точки зрения. Эти точки зрения горсобрание обязательно учитывает на следующем этапе, то есть при утверждении или неутверждении планировки. Третий этап - это введение планировки в действие, до которого дело доходит только в случае, если она предварительно была утверждена.

"Сейчас мы лишь на первом этапе и, принимая решение об инициировании, можем исходить только из законодательства", - отметила она.

"Мяч" - снова горсобранию

Мэр не смогла сказать, как пойдут с этим делом дальше:

"Сначала обсудим это во фракции (Центристской партии). Пока я действительно не знаю - или горуправление выйдет со своим проектом перед горсобранием, или члены горсобрания представят свой проект, а такое право имеет каждый депутат, или оппозиция предложит собственный проект. Мое личное мнение такое, что если оппозиция внесла на заседании горсобрания предложение не голосовать за проект, то могла бы теперь сама предложить новый проект".

ЛЮДМИЛА ЯНЧЕНКО: Если оппозиция внесла на заседании горсобрания предложение не голосовать за проект, то могла бы теперь сама предложить новый проект.

Янченко напомнила, что когда вели производство по проекту неинициирования планировки, то все члены горсобрания - в том числе оппозиционные депутаты - имели возможность в течение 20 дней внести свои предложения об исправлениях или дополнениях. Этого не сделали, ни одного предложения не поступило, и только на заседании горсобрания начали говорить о недостатках и противоречиях.

"Предоставим горсобранию решать, как продвигаться с этой темой дальше. Горуправа остается при своем мнении, что мы должны все же инициировать планировку и позднее решить, достаточно ли имеется обоснований, чтобы ее не утверждать".

Член правления желающего построить завод масел ТОО Corestone Production Кейт-Нил Салувеэр не пожелал прокомментировать неспособность горсобрания принять решение.