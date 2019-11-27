Ср, 27.11.2019
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В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: не менее 17 пострадавших

Доминиканская республика. Иллюстративное фото.

ФОТО: luca mason/PantherMedia / luca mason

Автобус с 39 российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике. Они направлялись в аэропорт Ла-Романа, намереваясь вылететь в Москву, сообщает посольство России в Венесуэле во вторник, 26 ноября. По информации властей, автобус столкнулся с грузовиком около города Игуэй. В результате инцидента никто не погиб, передает Deutsche Welle.

По данным местных СМИ, пострадали не менее 17 россиян, в том числе несовершеннолетние. При этом диппредставительство не называет точное количество раненых.

Пострадавших доставили в больницы республики. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, отправили вертолетами в медицинские центры столицы Санто-Доминго, отметили в российском посольстве. Остальные туристы размещены в гостиницах.

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