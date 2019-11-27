В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: не менее 17 пострадавших

Автобус с 39 российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике. Они направлялись в аэропорт Ла-Романа, намереваясь вылететь в Москву, сообщает посольство России в Венесуэле во вторник, 26 ноября. По информации властей, автобус столкнулся с грузовиком около города Игуэй. В результате инцидента никто не погиб, передает Deutsche Welle.