Месси снова получит "Золотой мяч"?

По информации Mundo Deportivo, он уже знает, кто выиграл приз – к нему приезжали представители журнала France Football, чтобы взять интервью.

Впрочем, это не говорит о том, что именно Месси станет обладателем «Золотого мяча». Журналисты также приезжали на интервью и к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Однако в букмекерских конторах Испании коэффициенты на победу Месси упали с 3,00 до 1,12.

Обладатель приза будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз.