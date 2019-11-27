Ср, 27.11.2019
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Месси снова получит "Золотой мяч"?

Лионель Месси

ФОТО: DAVID W CERNY/REUTERS

Форвард «Барселоны» Лионель Месси – один из основных претендентов на «Золотой мяч».

По информации Mundo Deportivo, он уже знает, кто выиграл приз – к нему приезжали представители журнала France Football, чтобы взять интервью.

Впрочем, это не говорит о том, что именно Месси станет обладателем «Золотого мяча». Журналисты также приезжали на интервью и к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Однако в букмекерских конторах Испании коэффициенты на победу Месси упали с 3,00 до 1,12.

Обладатель приза будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заавил, что в этом году награды более всего достоин защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, удостоенный в этом году приза лучшему игроку года по версии УЕФА.

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