Фото: обещания столичных властей улучшить обслуживание улиц оказались пустышкой
Мэр Таллина Михаил Кылварт обещал при утверждении городского бюджета на следующий год улучшить зимнее обслуживание улиц, однако сегодня утром Таллинн был одним большим катком, передает Postimees.
Скользили как машины на проезжей части, так и пешеходы на тротуаре. Где возможно, люди шли по траве. До девяти утра проблема гололеда не была решена.
Rus.Postimees ждет фотографии и видео с самых скользких мест Таллинна и призывает поделиться сегодняшним опытом скольжения по столичным улицам по адресу vene@postimees.ee, также можете отправить сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользоваться формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.