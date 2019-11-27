Серьезная проблема: к 2029 году парк электромобилей превысит 100 миллионов штук

Аналитики компании ABI Research полагают, что период, когда электромобили терялись на фоне машин на двигателях внутреннего сгорания (ДВС), миновал. Автомобили с ДВС больше не в состоянии идти в ногу с жесткими требованиями по выбросам, установленными правительствами во всем мире. Эти требования обуславливают рост продаж аккумуляторных электромобилей с 1,3% в 2018 году до 16,4% в 2029 году, когда эксплуатируемый парк электромобилей превысит 100 миллионов штук.

Ожидаемый рост числа электромобилей и их аккумуляторов представляет собой серьезную проблему для энергетической отрасли, поскольку ожидается, что спрос на электроэнергию для электрических пассажирских транспортных средств вырастет с 1121 ГВт-ч в 2018 году до 19 141 гВт-ч в 2029 году, то есть в 17 раз за 10 лет.