Серьезная проблема: к 2029 году парк электромобилей превысит 100 миллионов штук

Ожидаемый рост числа электромобилей и их аккумуляторов представляет собой серьезную проблему для энергетической отрасли, пишет Ixbt.com.
Аналитики компании ABI Research полагают, что период, когда электромобили терялись на фоне машин на двигателях внутреннего сгорания (ДВС), миновал. Автомобили с ДВС больше не в состоянии идти в ногу с жесткими требованиями по выбросам, установленными правительствами во всем мире. Эти требования обуславливают рост продаж аккумуляторных электромобилей с 1,3% в 2018 году до 16,4% в 2029 году, когда эксплуатируемый парк электромобилей превысит 100 миллионов штук.
Ожидаемый рост числа электромобилей и их аккумуляторов представляет собой серьезную проблему для энергетической отрасли, поскольку ожидается, что спрос на электроэнергию для электрических пассажирских транспортных средств вырастет с 1121 ГВт-ч в 2018 году до 19 141 гВт-ч в 2029 году, то есть в 17 раз за 10 лет.
Аналитики ожидают, что операторы сетей передачи электричества сумеют приспособить их к росту числа электромобилей, для чего им придется преодолеть ограничения инфраструктуры «последней мили», не рассчитанной на растущее потребление. Одним из выходов будет перераспределение нагрузки в течение суток за счет стимулов потребителям. Кроме того, сыграет роль организация двунаправленного потока энергии между электромобилем и сетью. Другими словами, транспортные средства смогут действовать как генераторы, возвращая энергию в сеть. Покупая электроэнергию по низкому тарифу и продавая ее по более высоким тарифам в моменты повышенного спроса, обычный потребитель сможет экономить до 272 долларов (246 евро) в год — такова оценка ABI Research.