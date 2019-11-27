Видео: улица Рейди в Таллинне создаст уникальное городское пространство

Протяженность улицы Рейди, которая начинается на перекрестке улиц Ахтри и Лоотси и сливается около памятника «Русалка» с Пирита, составит 1,93 километра. На улице Рейди был построен морской променад длиною в полкилометра, новая велосипедная дорожка и несколько километров пешеходных дорожек.

«Надо обратить внимание, что Рейди-теэ – это не только дорога, которая будет обслуживать городское движение, это еще и новая городская среда. Можно даже сказать, что новый променад становится в какой-то мере продолжением парка Кадриорг – уже будущей весной тут зазеленеют сотни новых деревьев и десятки тысяч кустарников, - подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Кроме того, нельзя забывать и о том, что Таллинн – морская столица, и в последние годы много говорилось о том, что городу не стоит ограничивать вид, открывающийся на море. В данном случае, строительство Рейди-теэ позволило нам создать дополнительную рекреационную ценность этому месту, ведь раньше доступ к морю был скрыт за неприглядными заборами».

На перекрестках улицы Рейди расположены небольшие площади, которые будут украшать фонтаны и фигуры в форме бумажных кораблей с выставками Морского музея. На протяжении всей дороги появятся места для отдыха с уличными кафе и навесами. В зонах для отдыха установлены 230 скамеек различной формы и 150 мусорных урн. На восьми детских площадках, площадке с качелями и на спортивной площадке установлены 64 игровых и спортивных элемента.

«На улице Рейди появится новая зона для отдыха и занятий спортом. Рядом с велосипедной дорожкой и променадом находится беговая дорожка длиною 800 метров. Новая велосипедная дорожка соединяется с променадом Пирита и дает возможность развивать велосипедное движение, как в сторону Каларанна, так и центра города. Кроме этого, на новой улице созданы около сотни парковочных мест для велосипедов и примерно 40 новых парковочных мест для автомобилей. Вместе со строительством улицы Рейди новое дыхание получит и пляж Инглиранд, где весной будут созданы места для сидения, игровые площадки и качели», - добавил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.