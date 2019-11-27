Пассажир попавшего в ДТП поезда Elron: раздался грохот, вагон встряхнуло

«Точные обстоятельства ДТП выясняем, но нельзя исключать, что во время движения водитель был занят посторонними делами, а не управлением машиной, - сказал Sakala руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. Об этом говорит тот факт, что на месте ДТП отсутствовали следы торможения, хотя на светофоре мигали красные огни, а поезд находился в поле зрения водителя. «В такой ситуации водитель должен был хоть как-то отреагировать», - отметил Вирк.

По предварительным данным, 21-летняя девушка на Mercedes Viano выехала перед пассажирским поездом, удар пришелся в левую переднюю часть автомобиля.

Пассажир поезда Кристьян Отсманн рассказал, что в момент столкновения поезда и автомобиля раздался громкий грохот. «Я сидел в передней части поезда и показалось, что удар пришелся именно на переднюю часть», - вспоминает он, добавляя, что весь поезд хорошенько встряхнуло.

Некоторое время резко затормозивший поезд стоял, но пассажиры ничего не знали о последствиях ДТП. Через четверть часа проводник Elron сообщил, что водитель выжил, после чего по вагону прошел вздох облегчения. «Конечно, люди были напряжены, поскольку такие столкновения поезда и автомобиля обычно так просто не заканчиваются».

Водитель, по предварительным данным, получила легкие повреждения, ее отвезли в больницу для проверки здоровья. Она была в машине одна. Полиция установила, что сидевшая за рулем была трезва.

«Автомобиль получил удар от поезда в переднюю часть, а не в бок. Иначе этот инцидент бы закончился трагически», - сказал Вирк.