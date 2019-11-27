Спасение в час пик в Таллинне: в Bolt появилась новая категория автомобилей

"Мы стремимся подходить к развитию нашей деятельности с точки зрения экологии. Появление новой категории электромобилей – это шаг по направлению к созданию более зеленой городской среды, поскольку электрические двигатели не загрязняют воздух и не вызывают шумового загрязнения. Для пассажиров использование электромобилей означает значительный выигрыш во времени, поскольку все электромобили могут передвигаться в Таллинне по полосам общественного транспорта. Это особенно актуально в утренние и вечерние часы пик", - говорит исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.