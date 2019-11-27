Спасение в час пик в Таллинне: в Bolt появилась новая категория автомобилей

Начиная с сегодняшнего дня в приложении Bolt стала доступна категория Electric, в которой представлены только электрические автомобили. Цель введения этой категории – поддержка экологического движения и развитие электротранспорта в Таллинне.
"Мы стремимся подходить к развитию нашей деятельности с точки зрения экологии. Появление новой категории электромобилей – это шаг по направлению к созданию более зеленой городской среды, поскольку электрические двигатели не загрязняют воздух и не вызывают шумового загрязнения. Для пассажиров использование электромобилей означает значительный выигрыш во времени, поскольку все электромобили могут передвигаться в Таллинне по полосам общественного транспорта. Это особенно актуально в утренние и вечерние часы пик", - говорит исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.
В категории электромобилей можно найти, например, Nissan Leaf или Tesla. В этой категории представлены новые машины, средний возраст автомобилей до четырех лет. Стартовая цена поездки в этой категории 2,50 евро, стоимость километра 50 сентов и стоимость ожидания 20 центов за минуту. Минимальная стоимость поездки – 3,50 евро.
Таллинн станет вторым городом в Эстонии, где появилась категория электромобилей. Впервые в Эстонии категория электромобилей появилась в Тарту, в июле 2017 года.