Штраф в 60 евро: строгие правила airBaltic возмутили авиапассажиров

Недовольны как покупатели, так и продавцы, но авиакомпания правила менять не планирует, пишет Rus.TVNET со ссылкой на LNT Ziņas.

Авиакомпания airBaltic признает, что в последнее время начала более тщательно проверять вес ручной клади. И это означает, что многим после покупок в зоне duty-free приходится платить 60 евро за превышение по весу.

Причина в правилах авиакомпании: ручная кладь не должна превышать восемь килограммов, включая товары, приобретенные в так называемой безналоговой зоне.

В социальных сетях поднялась волна недовольства такой политикой airBaltic, некоторые жалуются, что даже за превышение на 200 граммов авиакомпания применяет штраф в 60 евро.

Недоволен и глобальный оператор ATU Duty Free, у которого десять торговых точек в аэропорту "Рига". По их словам, ощутимо, что пассажиры теперь меньше покупают меньше перед полетами airBaltic.

"У нас были и такие клиенты, которые перед посадкой хотели вернуть купленный товар. К сожалению, имеют место не только экономические последствия, но и недовольство людей.

Во всех других странах, в которых мы работаем, покупки в безналоговой зоне - вне ограничений ручной клади", - отмечает главный офис ATU Duty Free в Стамбуле.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В свою очередь представитель airBaltic Дидзис Рудманис подчеркивает, что в ближайшее время авиакомпания ничего менять не будет: "Правила провоза багажа мы пересматривать не планируем".

Причина такой политики проста: в салоне самолета ограниченное место для ручной клади, поэтому пассажиров необходимо дисциплинировать. АirBaltic также не планирует снижать штраф - 60 евро - за перевес, даже если он произошел из-за товаров, купленных в аэропорту.

"Это означает дополнительную нагрузку на сотрудников и иногда даже может задержать вылет, поэтому плата такая, чтобы действительно мотивировать пассажиров соблюдать правила", - отмечает представитель airBaltic.

Со своей стороны аэропорт "Рига" обращает внимание на то, что штрафа за перевес можно избежать, оставив купленный товар там же в аэропорту и забрав его по возвращении.