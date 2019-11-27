Ср, 27.11.2019
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У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,3

Иллюстративное фото.

ФОТО: YANNIS KOLESIDIS/EPA

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 84 км западнее города Ханья (остров Крит, Греция), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10.23 по московскому времени (9.23 по Таллинну) в среду землетрясения имел координаты 35.77 градуса северной широты и 23.14 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 48 км от берега Крита.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как разрушительное.

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