У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,3

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10.23 по московскому времени (9.23 по Таллинну) в среду землетрясения имел координаты 35.77 градуса северной широты и 23.14 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 48 км от берега Крита.