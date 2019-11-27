Из-за обледеневших дорог в Таллинне и Харьюмаа в среду утром произошло более 40 ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал. Во вторник утром произошло более 20 ДТП на дорогах Южной Эстонии.
"Эта статистика показывает, что пришло время автоводителям вспомнить особенности зимнего вождения – начиная от очистки машины от снега и льда до расчета достаточного времени для проезда по намеченному маршруту. Следует считаться как с другими участниками движения, так и с тем, насколько обледеневшая дорога удлиняет время пути", – сказал начальник центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
Крупные магистрали влажны от реагентов, особенно внимательно нужно отнестись к боковым дорогам и участкам дорог в лесу. Изменившаяся ситуация означает, что для автоводителя настало последнее время переобуть машину в зимние шины.
"Хотя это будет обязательным с 1 декабря, реальные дорожные условия требуют зимних шин уже сейчас, кроме того, для езды по черному льду недостаточно только зимних шин, нужно приспособить свой стиль вождения к погодным условиям и обстановке на дорогах", – сказал Кулламяэ.
Кулламяэ подтвердил, что полиция готова начиная с декабря проверять, поставлены ли зимние шины, и привлекать нарушителей к ответу.