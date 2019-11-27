Эксперт о сомнительных сделках в SEB Eesti: это, по сути, пособие по отмыванию денег

Подозрения в отмывании денег в эстонском крыле банка SEB являются очередным серьезным ударом по репутации страны, пишет Postimees.
Несколько недель назад связи банка SEB с отмыванием денег можно было только предполагать, но до сих пор шведский банк последовательно и уверенно это отрицал. Ситуация изменилась, когда две недели назад SEB предупредил акционеров о возможном скандале, что привело акции в состояние свободного падения.
Сегодня ценность крупного банка Швеции явно вновь значительно упадет. Вчера вечером материнский банк сообщил о нескольких десятках миллиардов евро неизвестного происхождения, движение которых в банке не соответствует действующим сейчас правилам.
Внезапная откровенность банка обусловлена обнаруженными ведущими расследования шведскими журналистами.
Расследовательская передача общественно-правового канала Швеции SVT «Uppdrag granskning» и новостное агентство ТТ разоблачили, что, например, так называемые деньги по делу Магнитского могли проходить через балтийские отделения SEB даже в больших объемах, чем через Swedbank.
Заслуживает внимания тот факт, что такой вывод был сделан на основании всего одной крошечной утечки данных, которая, как выясняется из разосланного вчера банком сообщения, является лишь мизерной частью всех сомнительных сделок нерезидентов в банке SEB.
Шведские журналисты в ходе расследования основательно изучили 138 подозрительных клиентов эстонского отделения, 107 из которых они называют клиентами с особенно высоким риском.
Красные флажки в Эстонии и Балтии
Шведские журналисты-расследователи взяли из ставших достоянием общественности данных закрывшегося в 2013 году из-за скандала, связанного с отмыванием денег, литовского банка UKIO, ту часть, которая была связана с SEB.
Журналисты STV и TT добрались до 194 клиентов-нерезидентов балтийских отделений SEB, которые совершили 2000 сделок в период 2005-2017 годов. Общий объем сделок составил 260 миллионов долларов.
На основании признаков угрозы клиентов разделили на следующие категории:
- Красные, то есть клиенты, с которыми связан крайне высокий риск опасности. Им принадлежат банковские счета, на которых обнаружено сразу несколько признаков опасности и/или четкая связь с отмыванием денег.
- Желтые, то есть клиенты с риском. Такие клиенты, в случае которых имеется какой-то признак опасности.
- Зеленые, то есть предприятия, которые занимаются легитимным и видимым бизнесом: два клиента, то есть один процент.
Признаки опасности, то есть красные флажки, которые журналисты искали в сделках:
- Клиенты, которые делят один и тот же адрес с другими подставными фирмами. Часто связанные с отмыванием денег фирмы постоянно прописаны на складе или коммерческой площади вместе с десятками, если не сотнями других предприятий, за которыми ничего не стоит. Это указывает на то, что такие предприятия используют только для перемещения денег.
- Например, среди клиентов SEB обнаружили счет, с которым связаны 87 собственников. Реальный собственник остался неопознан. Стоит отметить, что такими оказались 188 клиентов.
- Пояснения и суммы переводов повторяются, отправленные суммы являются округленными. Коммерческая деятельность клиентов очень нелогичная и несвязанная. Например, 15 клиентов SEB одновременно занимались как клюквой, так и компьютерными мелочами.
- Предприятия, адрес которых указывает на налоговый рай, как, например, британские Виргинские острова, или Белиз.
- Клиенты или участники партнерской сделки не существуют, или у них украден идентитет.
- Клиентом банка является нерезидент, то есть кто-то, у кого нет коммерческой деятельности в стране, где у него открыт счет.
- Клиент, или партнер сделки связан с каким-то другим отмыванием денег.
- Клиент никак не обозначен в интернете: у него нет сайта, конторы, видимой коммерческой деятельности.
Источники: SVT, TT
SEB врал точно так же, как и Swedbank
В свете вскрывшихся недавно данных, SVT обращает внимание на один случай разоблачения. Бывший вице-президент Центробанка России Андрей Козлов приходил в середине прошлого десятилетия в Финансовую инспекцию Эстонии, чтобы предупредить об отмывании денег. Он хотел, чтобы здесь закрыли несколько банковских счетов, поскольку через них отмывают сомнительные деньги.
Козлов имел в виду работавший тогда Ühispank, то есть нынешние SEB и банк тех времен Sampo, а чуть позже Danske.
Можно же было считать, что у нас и в Скандинавии были сделаны соответствующие выводы. Что чему-то научились. Что у всех открылись глаза. Однако те предупреждения очень быстро забылись. А краны с востока в Эстонию открыли еще сильнее.
Все мы знаем, что случилось с Danske. Через 13 лет после смерти Козлова из-за скандала с отмыванием денег Danske уже находится на помойке истории.
А SEB? До сих пор этот один из самых важных для эстонских клиентов коммерческий банк был чистым и кристальным. По крайней мере, если верить высказываниям его верховного руководства. Теперь, как это получилось и у Swedbank, шведским руководителям SEB придется поумерить свою самоуверенность.
«Мы не нашли ни одного красного флажка», - заявил исполнительный директор центрального банка Иоганн Токкеби в октябре 2018 года, рассказывая о том, что ни одно расследование не выявило в эстонском крыле ни одной подозрительной сделки.
Теперь шведские журналисты заверяют, что тех самых красных флажков в банковских сделках в действительности имелось огромное количество, и даже самый глупый работник банка должен был их заметить.
Журналисты SVT и TT попросили оценить материалы, на основании которых можно подозревать отмывание денег, трех независимых финансовых экспертов, не сообщая им, о каком банке идет речь.
По их оценке, открывающаяся на основании выписок со сделок картина огорчает, и является более чем подозрительной.
«По сути, это пособие по отмыванию денег», - сказал занимающийся борьбой с коррупцией эксперт и аудитор Луи Браун.
Сосредоточенный на расследовании экономических преступлений ведущий прокурор Стефан Лундберг объяснил, что количество явных признаков опасности в сделках SEB заслуживает внимания, а это дает основание для подозрений, что в сокрытии этих сделок может быть что-то криминальное.
«Ясно, что у кого-то или чего-то тут не срослось,- сказала Пиа Бергман из шведского Налогового департамента. – Это не едва заметные признаки опасности, они весьма серьезные. Там совершенно игнорировали, с кем ведут бизнес».
Все считают, что участники таких сделок должны были заметить происходящее. «Тут не нужно быть особым детективом. Воспринимаемое всерьез предприятие должно было с этим легко справиться», - сказал Лундберг.
Шведские журналисты показали выписки и международному эксперту по отмыванию денег Грэму Бэрроу: «Даже при поверхностном взгляде видно, что в бизнесе нерезидентов балтийского крыла имеются красные флажки, которые хочется тут же изучать дальше».
На вопрос, говорило ли руководство SEB в 2018 году общественности правду, Бэрроу ответил: «Я считаю, что нет».
Эксперт советует: SEB должен заглянуть под каждый камень
Журналисты SVT и TT проводят параллели с сагой теперь уже уволенной исполнительного директора шведского Swedbank Биргитте Боннесен. Боннесен дала такие же безосновательные утверждения о чистоте финансового учреждения, хотя в действительности в банке царил хаос. TT сообщает, что теперь шведское Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями подозревает Боннесен в тяжком мошенничестве.
И хотя львиная доля полученных материалов касается периода до 2013 года, журналистское расследование подтверждает, что некоторые такие клиенты могли быть в банке SEB еще два года назад.
Банковские счета эстонского крыла принадлежали, например, сомнительным фирмам, у которых есть связи со случаями отмывания денег, или оружейным бизнесом.
18 клиентов связаны с одним из самых известных случаев отмывания денег, то есть с делом Магнитского, в ходе которого из России вывели 230 миллиардов долларов государственных денег. Через SEB в связанные с делом фирмы или через них прошли 72,7 миллиарда долларов. Эта сумма в три с лишним раза больше той, которую связывают с Swedbank.
Вторя схема отмывания денег, связи с которой обнаружили шведские журналисты, связаны с аферой «Тройки», в рамках которой из Шведского инвестиционного банка в западные страны были перемещены четыре миллиарда долларов. С этой схемой связаны как минимум 35 балтийских клиента SEB.
В мировом масштабе банк Ukio является крошечным деятелем, таким образом, открывающаяся на основании утекших из него документов картина – это лишь маленький кусочек всей мозаики. В случае SEB о масштабах сделок можно говорить сейчас не о миллиардах, а «лишь» о сотнях миллионов евро.
«Возникает вопрос, сколько признаков опасности в произведенных в SEB, Danske и Swedbank сделках, которых мы сейчас не видим?» - написало новостное агентство TT.
«Не будет преувеличением сказать, что целостный осмотр показал бы, что проблема еще больше, чем о ней до сих пор говорили»,- говорит Бэрроу, по оценке которого, SEB должен провести независимый, охватывающий весь банк аудит.
TT и STV дал комментарий руководитель бюро ответственности SEB Гент Янссон, который теперь утверждает, что банк не врал, когда говорил, что красные флажки не видели: «Мы же сказали, что не видели никаких сигналов, что нас, скажем так, систематически использовали для отмывания денег».
Янссон признал, что сделки просматривались с точки зрения предоставленной шведскими журналистами информации, но он не смог уточнить, что точно было передано в местные правоохранительные органы.
Журналисты назвали Янссону два латышских имени: Эрик Ванагелс и Стан Горин. Речь идет о краденных идентитетах, которые использовали для создания тысяч подставных фирм по всему миру. При помощи этих предприятий было реализовано большое количество преступных схем.
«Я не знаю, видел ли я когда-то имена Горина или Ванагелса в связи с какой-то легитимностью», - сказал Бэрроу.
Но SEB оказался не в состоянии разглядеть опасность в этих хорошо известных в финансовом мире именах.
Янссон не смог объяснить, как такие клиенты долгое и долгое время оставались незамеченными. Но он подчеркнул, что год от года механизмы контроля в банке улучшаются. Сообщил же SEB две недели назад, что из 194 выявленных предприятий 95 процентов больше не являются клиентами банка. Банк скрывает объемы денег, заработанные на бизнесе нерезидентов с высокими рисками.
Но из прежних скандалов, связанных с отмыванием денег, выяснилось, что речь идет об одном из крайне доходных бизнесов скандинавских банков: как Swedbank, так и Danske заработали на таком опасном бизнесе более ста миллионов евро.
Postimees в последние месяцы внимательно следил за работой шведских журналистов, консультировался с ними и обменивался информацией.