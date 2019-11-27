Эксперт о сомнительных сделках в SEB Eesti: это, по сути, пособие по отмыванию денег

На вопрос, говорило ли руководство SEB в 2018 году общественности правду, Бэрроу ответил: «Я считаю, что нет».

Эксперт советует: SEB должен заглянуть под каждый камень

Журналисты SVT и TT проводят параллели с сагой теперь уже уволенной исполнительного директора шведского Swedbank Биргитте Боннесен. Боннесен дала такие же безосновательные утверждения о чистоте финансового учреждения, хотя в действительности в банке царил хаос. TT сообщает, что теперь шведское Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями подозревает Боннесен в тяжком мошенничестве.

И хотя львиная доля полученных материалов касается периода до 2013 года, журналистское расследование подтверждает, что некоторые такие клиенты могли быть в банке SEB еще два года назад.

Банковские счета эстонского крыла принадлежали, например, сомнительным фирмам, у которых есть связи со случаями отмывания денег, или оружейным бизнесом.

18 клиентов связаны с одним из самых известных случаев отмывания денег, то есть с делом Магнитского, в ходе которого из России вывели 230 миллиардов долларов государственных денег. Через SEB в связанные с делом фирмы или через них прошли 72,7 миллиарда долларов. Эта сумма в три с лишним раза больше той, которую связывают с Swedbank.

Вторя схема отмывания денег, связи с которой обнаружили шведские журналисты, связаны с аферой «Тройки», в рамках которой из Шведского инвестиционного банка в западные страны были перемещены четыре миллиарда долларов. С этой схемой связаны как минимум 35 балтийских клиента SEB.

В мировом масштабе банк Ukio является крошечным деятелем, таким образом, открывающаяся на основании утекших из него документов картина – это лишь маленький кусочек всей мозаики. В случае SEB о масштабах сделок можно говорить сейчас не о миллиардах, а «лишь» о сотнях миллионов евро.

«Возникает вопрос, сколько признаков опасности в произведенных в SEB, Danske и Swedbank сделках, которых мы сейчас не видим?» - написало новостное агентство TT.

«Не будет преувеличением сказать, что целостный осмотр показал бы, что проблема еще больше, чем о ней до сих пор говорили»,- говорит Бэрроу, по оценке которого, SEB должен провести независимый, охватывающий весь банк аудит.

TT и STV дал комментарий руководитель бюро ответственности SEB Гент Янссон, который теперь утверждает, что банк не врал, когда говорил, что красные флажки не видели: «Мы же сказали, что не видели никаких сигналов, что нас, скажем так, систематически использовали для отмывания денег».

Янссон признал, что сделки просматривались с точки зрения предоставленной шведскими журналистами информации, но он не смог уточнить, что точно было передано в местные правоохранительные органы.

Журналисты назвали Янссону два латышских имени: Эрик Ванагелс и Стан Горин. Речь идет о краденных идентитетах, которые использовали для создания тысяч подставных фирм по всему миру. При помощи этих предприятий было реализовано большое количество преступных схем.

«Я не знаю, видел ли я когда-то имена Горина или Ванагелса в связи с какой-то легитимностью», - сказал Бэрроу.

Но SEB оказался не в состоянии разглядеть опасность в этих хорошо известных в финансовом мире именах.

Янссон не смог объяснить, как такие клиенты долгое и долгое время оставались незамеченными. Но он подчеркнул, что год от года механизмы контроля в банке улучшаются. Сообщил же SEB две недели назад, что из 194 выявленных предприятий 95 процентов больше не являются клиентами банка. Банк скрывает объемы денег, заработанные на бизнесе нерезидентов с высокими рисками.

Но из прежних скандалов, связанных с отмыванием денег, выяснилось, что речь идет об одном из крайне доходных бизнесов скандинавских банков: как Swedbank, так и Danske заработали на таком опасном бизнесе более ста миллионов евро.