Дешевле на 20 процентов: в магазинах Maxima заработала новая программа ценообразования

Новая программа ценообразования Maxima снижает среднюю стоимость продовольственной корзины на 20%, включая в себя при этом 102 различные товарные категории и сотни товаров.

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, эстонские и зарубежные экономические аналитики все чаще говорят о грядущем охлаждении экономики Эстонии и о влиянии этого на повседневную жизнь людей.

«Сильная сторона Maxima на протяжении многих лет заключается в удержании позиции лидера цен, поэтому даже в условиях охлаждения экономики нам важно гарантировать нашим клиентам чувство уверенности в том, что свою повседневную покупательскую корзину они по-прежнему смогут заполнять в наших магазинах по выгодным ценам, – сказал Эдвинас Волкас. - Зная, что именно наши клиенты чаще всего обычно кладут в свою корзину, мы снизили цены на товары таким образом, чтобы для человека стоимость повседневных покупок по-прежнему оставалась выгодной».