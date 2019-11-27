Дешевле на 20 процентов: в магазинах Maxima заработала новая программа ценообразования

Исследования потребительского поведения, проведенные AC Nielsen в этом году, показывают, что 61% потребителей при повседневной покупке продуктов питания и товаров первой необходимости ищет льготные предложения, но, несмотря на это, девять человек из десяти говорят, что чувствуют увеличение стоимости продовольственной корзины.
Новая программа ценообразования Maxima снижает среднюю стоимость продовольственной корзины на 20%, включая в себя при этом 102 различные товарные категории и сотни товаров.
По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, эстонские и зарубежные экономические аналитики все чаще говорят о грядущем охлаждении экономики Эстонии и о влиянии этого на повседневную жизнь людей.
«Сильная сторона Maxima на протяжении многих лет заключается в удержании позиции лидера цен, поэтому даже в условиях охлаждения экономики нам важно гарантировать нашим клиентам чувство уверенности в том, что свою повседневную покупательскую корзину они по-прежнему смогут заполнять в наших магазинах по выгодным ценам, – сказал Эдвинас Волкас. - Зная, что именно наши клиенты чаще всего обычно кладут в свою корзину, мы снизили цены на товары таким образом, чтобы для человека стоимость повседневных покупок по-прежнему оставалась выгодной».
По словам руководителя по исследованиям рынков стран Балтии и Казахстана Илоны Пыльд из AC Nielsen, исследования показывают, что хотя жители Эстонии и не любят ходить по магазинам, делают они это все же чаще латышей и литовцев. «Если 61% потребителей ищет льготные предложения, это означает и более частое посещение магазинов: житель Эстонии приходит в магазины 60 раз в месяц, – поясняет результаты исследования Илона Пыльд. – С одной стороны – поиск льготных предложений, а с другой – желание каждый день потреблять свежие продукты питания. Вот что так часто приводит жителей Эстонии в магазин».