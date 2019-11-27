Покупайте сейчас, платите позже: популярный строительный универмаг пошел навстречу клиентам

Руководитель эстонского интернет-магазина Bauhaus Кудрес Ляэтс признал, что из-за большой конкуренции на рынке строительных универмагов потребность в дополнительных платежных возможностях существует уже давно. «Поскольку Bauhaus отличается от других строительных универмагов в основном тем, что предлагает своим клиентам товары и услуги в определенной области и фокусируется на категориях строительства, интерьера и сада, мы искали возможность сделать процесс покупки для наших постоянных клиентов еще более удобным. Но обычная услуга рассрочки не позволяла этого», - пояснил Кудрес Ляэтс выбор данного решения для оплаты покупок из всех возможных вариантов.

Если до сих пор покупать товары в интернет-магазине Bauhaus можно было только оплачивая покупку сразу, то теперь частным клиентам стало намного проще, быстрее и удобнее совершать данную операцию. Клиент решает сам, когда и сколько из использованного кредитного лимита будет погашено. В то же время использование покупательского лимита дает постоянным клиентам Bauhaus преимущества в виде различных кампаний и скидок.

Эрик Пуульманн, генеральный директор Svea Finance AS, которая предоставляет данную кредитную услугу, назвал запуск нового решения неиспользованной возможностью в быстро развивающуюся эру интернет-магазинов. «Поскольку количество и объем покупок, совершаемых в интернет-магазинах, быстро растет, то это неизбежно приведет к желанию потребителя совершать покупки более просто и быстро, и иметь возможность гибких и разнообразных способов оплаты. Поэтому мы искали варианты решения этой проблемы, исходя из ожиданий и требований как потребителей, так и продавцов и нашли возможность сделать процесс покупки в интернет-магазинах более удобным для покупателя и для интернет-продавцов, разработав для них специальное решение, позволяющее увеличить количество их постоянных клиентов, которые вновь и вновь возвращались бы в их интернет-магазины», - отметил Пуульманн.

По его словам, разработка этого платежного решения еще не завершена, но услуга постоянно совершенствуется для того, чтобы соответствовать требованиям потребителей и продавцов с точки зрения простоты использования и функциональности.