Покупайте сейчас, платите позже: популярный строительный универмаг пошел навстречу клиентам

Хорошие новости для клиентов Bauhaus: в интернет-магазин популярного строительного универмага появилось новое платежное решение, позволяющее частным клиентам приобретать товары по принципу «купи сейчас, плати позже». Это совершенно новая платежная возможность, основанная на кредитной линии, которая еще не была внедрена в Эстонии. Инновационное решение для оплаты покупок Bauhaus и кредитные услуги предоставляет Svea Finance.
Руководитель эстонского интернет-магазина Bauhaus Кудрес Ляэтс признал, что из-за большой конкуренции на рынке строительных универмагов потребность в дополнительных платежных возможностях существует уже давно. «Поскольку Bauhaus отличается от других строительных универмагов в основном тем, что предлагает своим клиентам товары и услуги в определенной области и фокусируется на категориях строительства, интерьера и сада, мы искали возможность сделать процесс покупки для наших постоянных клиентов еще более удобным. Но обычная услуга рассрочки не позволяла этого», - пояснил Кудрес Ляэтс выбор данного решения для оплаты покупок из всех возможных вариантов.
Если до сих пор покупать товары в интернет-магазине Bauhaus можно было только оплачивая покупку сразу, то теперь частным клиентам стало намного проще, быстрее и удобнее совершать данную операцию. Клиент решает сам, когда и сколько из использованного кредитного лимита будет погашено. В то же время использование покупательского лимита дает постоянным клиентам Bauhaus преимущества в виде различных кампаний и скидок.
Эрик Пуульманн, генеральный директор Svea Finance AS, которая предоставляет данную кредитную услугу, назвал запуск нового решения неиспользованной возможностью в быстро развивающуюся эру интернет-магазинов. «Поскольку количество и объем покупок, совершаемых в интернет-магазинах, быстро растет, то это неизбежно приведет к желанию потребителя совершать покупки более просто и быстро, и иметь возможность гибких и разнообразных способов оплаты. Поэтому мы искали варианты решения этой проблемы, исходя из ожиданий и требований как потребителей, так и продавцов и нашли возможность сделать процесс покупки в интернет-магазинах более удобным для покупателя и для интернет-продавцов, разработав для них специальное решение, позволяющее увеличить количество их постоянных клиентов, которые вновь и вновь возвращались бы в их интернет-магазины», - отметил Пуульманн.
По его словам, разработка этого платежного решения еще не завершена, но услуга постоянно совершенствуется для того, чтобы соответствовать требованиям потребителей и продавцов с точки зрения простоты использования и функциональности.
Покупательский лимит - это инновационное платежное решение, которое позволяет частному клиенту покупать товары в интернет-магазине, когда он хочет, и оплачивать их позднее. При открытии такого счета покупки заключается единоразовый кредитный договор, действующий до 75-летия клиента. Требования для открытия покупательского лимита и заключения кредитного договора являются обычными кредитными требованиями. Покупательский лимит может быть использован повторно, без платы за договор и может быть возвращен в течение первых 30 дней без дополнительных расходов. В отличие от рассрочки, процент начисляется только с суммы использованного кредитного лимита, нет фиксированного графика погашения, договор очень длительный и его можно использовать повторно.