Госдепартамент США заявил о дестабилизации Ливии Россией

При этом он указал на присутствие в Ливии "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, что "невероятно дестабилизирует" ситуацию, подчеркнул Шенкер.

По словам помощника главы внешнеполитического ведомства США, Вашингтон призывает своих партнеров ввести санкции в отношении ЧВК Вагнера. Это стало бы знаком того, что они также обеспокоены присутствием российских наемников в третьих странах, подчеркнул он.

Ливийский генерал Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек. 75-летний генерал ранее относился к числу соратников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи.

Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В начале ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на ливийские источники о прибытии в Ливию за последние шесть недель около 200 наемников, что "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке".