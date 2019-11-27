Три совета, как быстрее продать недвижимость

1. Все начинается с начала

Хорошо продуманная реклама – залог успеха: она ​​включает в себя тщательно отобранные фотографии и хорошо написанный текст. Попробуйте для начала изучить другие объявления и запомнить, как выглядят и о чем рассказывают понравившиеся вам объявления. Важно выбрать хорошую начальную фотографию и избежать ошибочной информации в описании объекта.

Чтобы реклама выглядела новой и свежей, рекомендуется время от времени менять фотографии, особенно начальную, и добавлять эмоциональные картинки. Используйте праздники и меняющиеся времена года! Например, создайте с помощью фотографий уютное рождественское настроение или покажите, как круто наслаждаться летними вечерами на балконе или во внутреннем дворике! Знайте, что вы можете обновить текст объявления и поменять фото в любое время!

2. Будьте активны и поделитесь своей рекламой

Независимо от того, продаете вы недвижимость самостоятельно или делаете это через маклера, поделитесь информацией со своими знакомыми и попросите друзей тоже сделать это. Личный контакт и рекомендации друзей надежны и всегда привлекают больше внимания.

3. Воспользуйтесь дополнительными маркетинговыми возможностями