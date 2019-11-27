В Астангу улучшится автобусное сообщение

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что для города важно обеспечить качественный общественный транспорт в развивающихся районах. «С одной стороны, важно изначально способствовать формированию привычки у жителей района передвигаться на общественном транспорте, с другой стороны, необходима критическая масса населения, чтобы автобус не ездил пустым. Следуя этой логике, мы приводим в порядок сеть общественного транспорта, создаем новые остановки и уплотняем графики. К сожалению, в последнее время важным фактором являлась нехватка человеческого ресурса», - сказал Новиков.

Вице-мэр также рассказал, что в этом районе своей очереди дожидается линия из Астангу в Юлемисте, которая обеспечила бы работающим людям лучшие возможности для перемещения. Линию планируется открыть в следующем году.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги подчеркнул, что жители Астангу долго ждали улучшения автобусного сообщения и указали на это также, участвуя в «Позитивной программе» Таллинна. «Хааберсти – растущий район, и в Астангу становится все больше жителей. Действовавшее сообщение не удовлетворяло потребности населения, поэтому продление автобусной линии и запуск новой – без сомнений шаг в верном направлении», - сказал Ханимяги, отметив, что разрабатываются и другие линии в Астангу.

Маршрут линии номер 61 продлевается от остановки «Астангу», через улицу Астангу в сторону Палдиского шоссе до остановки «Котермаа». Как в направлении Котермаа, так и в сторону Ярвеской больницы появятся остановки «Котермаа» на одноименной улице и остановка «Ялами» на улице Астангу. Остановки и маршрут следования между Ярвеской больницей и остановкой «Астангу» не изменятся. Новый отрезок движения в сторону Ярвеской больницы пройдет через улицы Котермаа, Тагала, Палдиское шоссе и улицу Астангу, а в направлении Котермаа – через Астангу и Котермаа. Для сохранения интервала на линию выйдет дополнительный автобус.

На новой автобусной линии номер 62 в направлении Мяэкюла будут следующие остановки: «Парковка Вяйке-Ыйсмяэ», «Вяйке-Ыйсмяэ», «Ярвеотса-теэ», «Ярвекалда», «Паэмурру». В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: «Паэмурру», «Мооналао», «Котермаа», «Ярвекалда», «Ярвеотса-теэ», «Вяйке-Ыйсмяэ» и «Парковка Вяйке-Ыйсмяэ».

Маршрут линии номер 62 в направлении Мяэкюла пройдет через Ыйсмяэ-теэ, Палдиское шоссе, улицу Мяэкюла и Палдиское шоссе. В сторону Вяйке-Ыйсмяэ маршрут пройдет через Палдиское шоссе, улицы Мооналао, Котермаа, Астангу, Палдиское шоссе и Ыйсмяэ-теэ. Обслуживание линии будет осуществляться по будням, субботам и воскресеньям.