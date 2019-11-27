ВАДА пообещала России жесткие санкции, США призвали отстранить абсолютно всех российских спортсменов

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

«Исполком примет решение 9 декабря. Санкции в отношении России очень серьёзные и жёсткие. Спортсменов, которые подтвердят свою невиновность, допустят к соревнованиям», — цитирует Баньку RMF FM.

Банька был единственным кандидатом на выборах главы ВАДА, которые состоялись 7 ноября. До 1 января 2020 года организацию будет возглавлять действующий президент Крейг Риди.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил уверенность в том, что ВАДА следует принять максимально жёсткие санкции в отношении России после обнаруженных махинаций с данными Московской лаборатории.

«ВАДА должно действовать жёстче и наложить максимально возможные ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить поведение и защитить нынешних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения спортсменов в России, которые заслуживают большего, чем циничный, слабый ответ на неоднократные призывы мирового сообщества к России навести порядок.