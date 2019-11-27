Жители этого региона Эстонии в третьем квартале зарабатывали меньше всех

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, медианная зарплата работников в Эстонии в третьем квартале 2019 года составила 1100 евро в месяц брутто - это заметно меньше, чем средняя зарплата по стране. Самые низкие выплаты были сделаны работникам из Ида-Вирумаа, передает Rus.ERR.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года медианная зарплата повысилась в Эстонии на 100 евро брутто, сообщил в среду, 27 ноября, Налогово-таможенный департамент.
По состоянию на третий квартал 2019 года зарплату и другие выплаты получали в Эстонии 597 511 человека, что на 9366 человек больше, чем годом ранее.
Общая сумма выплат составила в третьем квартале свыше 1,99 млрд евро, что на 198 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года.