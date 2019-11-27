Жители этого региона Эстонии в третьем квартале зарабатывали меньше всех

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года медианная зарплата повысилась в Эстонии на 100 евро брутто, сообщил в среду, 27 ноября, Налогово-таможенный департамент.

По состоянию на третий квартал 2019 года зарплату и другие выплаты получали в Эстонии 597 511 человека, что на 9366 человек больше, чем годом ранее.